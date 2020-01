‘Vertrouwen beleggers loopt op’

Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is deze maand toegenomen ten opzichte van december. Volgens de maandelijkse beleggersbarometer van ING wordt het vertrouwen gesteund door optimisme over de algemene economische situatie in Nederland en de verwachting dat deze trend nog even zal doorzetten.

De vertrouwensgraadmeter van de bank komt voor deze maand uit op 131 punten tegen 128 punten een maand eerder. Beleggers zijn positief over de eigen beleggingsportefeuille en voor de Amsterdamse AEX-index verwachten zij in april een stand van 617 punten, aldus ING. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot vrijdag op 614,42 punten.