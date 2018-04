„Vertrouwen beleggers loopt deuk op”

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers heeft in april een deuk opgelopen. Beleggers zijn negatief over de economische situatie en over het rendement dat ze de afgelopen periode zelf behaalden, zo komt naar voren uit een onderzoek van ING. De maandelijkse beleggersbarometer van de bank bereikte het laagste punt van het afgelopen anderhalf jaar.

De graadmeter kwam voor april uit op 135. Dat is lager dan een maand eerder. Toen leek het sentiment onder beleggers juist iets op te krabbelen na een dip aan het begin van 2018.

Gepeilde beleggers verwachtten voor de komende maanden desondanks een verbetering van zowel de economie als het rendement van de eigen portefeuille. Over de ontwikkeling van de AEX, de hoofdindex in Amsterdam, zijn ze daarentegen negatiever.