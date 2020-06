‘Vertrouwen autoschadeherstellers gegroeid sinds april’

Autoschadeherstellers zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet dan twee maanden geleden. Begin april ging 78 procent van de bedrijven ervan uit dat ze de coronacrisis gingen overleven, nu is dat 88 procent. Dat meldt brancheorganisatie FOCWA.

Gemiddeld ondervindt 29 procent van de bedrijven in de branche nog steeds grote financiële moeilijkheden. Dat komt onder meer omdat er voor 95 procent van de autoschadeherstellers minder werkopdrachten zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch denken minder autoschadeherstellers dat het nodig is om personeel te ontslaan als gevolg van de crisis. Begin april overwoog 18 procent van de FOCWA-leden nog om personeel te ontslaan, nu is dat 9 procent.

FOCWA vindt dat de schadeherstelsector moet worden toegevoegd aan de lijst van sectoren die zijn getroffen door de coronacrisis. Autoschadeherstelbedrijven zouden dan in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van de overheid. Volgens de brancheorganisatie kan de verloren omzet van de laatste maanden niet worden terugverdiend.