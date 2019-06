Vertrekkend NVM-voorzitter: Kwaliteit makelaars verbeterd

De kwaliteit van makelaars en taxateurs aangesloten bij makelaarsvereniging NVM is vooruitgegaan. Dat is volgens vertrekkend NVM-voorzitter Jaarsma zijn belangrijkste verdienste.

Ger Jaarsma maakte één termijn van drie jaar vol bij de NVM. Deze periode ging gepaard met de nodige horten en stoten. De 27 afdelingsvoorzitters Wonen zeiden vorig jaar het vertrouwen in hun bestuursvoorzitter op.

Zelf is Jaarsma nog redelijk positief over de afgelopen periode. „Het verbeteren van de kwaliteit stond bovenaan mijn takenlijstje toen ik voorzitter werd. Terugkijkend, kan ik zeggen: dat is aardig gelukt.”

Jaarsma voerde een nieuw auditsysteem in bij de organisatie, waarbij makelaars intern opgeleid worden om uiteindelijk collega-makelaars op kwaliteit te controleren. Dat gaat volgens hem veel dieper dan een afvinklijstje, dat vroeger de norm was en door een externe partij werd gedaan.

Makelaars kregen de afgelopen jaren veel kritiek van onder meer toezichthouder ACM. Meerdere huizenhandelaren werden van kartelpraktijken beschuldigd en de invoering van zelfregulering door de sector pakte minder goed uit dan voorzien.

Volgens Jaarsma verzetten veel makelaars zich bij de invoering van nieuwe regels. „Ze vonden het eng dat een collega bij ze in de keuken kwam kijken. „Maar inmiddels zijn de meesten om. De nieuwe kwaliteitschecks vinden al anderhalf jaar plaats. Meerdere makelaars die „zaken niet op orde” hadden, zoals ontbrekende identiteitsbewijzen, voerden verbeteringen door, aldus Jaarsma.

Terugblikkend geeft de scheidend voorzitter toe soms „te voortvarend aan de slag te zijn gegaan.”„Toen ik binnenkwam lag er veel op mijn bord. Ik heb vrij snel ambitieuze voorstellen gemaakt. Niet alle plannen zijn even goed gevallen.”

Jaarsma bestempelt het moment dat een groep ontevreden leden naar de media stapte, als het meest vervelende uit zijn tijd bij de organisatie. Jaarsma kreeg kritiek omdat hij vooral zijn eigen belang zou dienen en informatie niet zou delen. Dat was mede de reden dat de afdelingsvoorzitters het vertrouwen in hem opzegden.

Vooruitkijkend denkt Jaarsma dat het aantal Nederlanders dat zich een eigen koopwoning kan veroorloven in de nabije toekomst afneemt. De enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren zullen volgens hem afvlakken, maar nog niet keren. Zaken als de historisch lage hypotheek- en spaarrentes, de grote vraag vanuit particuliere beleggers en het tekort aan beschikbare woningen, zorgen volgens hem nog een tijd voor druk op de ketel.

Jaarsma neemt 26 juni officieel afscheid bij de NVM maar blijft tot en met 31 juli in zijn rol als voorzitter.