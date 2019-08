’Vertrek Hudson’s Bay bitter voor personeel’

Het vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland is nauwelijks een verrassing, maar wel een bitter einde voor de ongeveer 1400 medewerkers. Die worden hard getroffen. Dat zegt bestuurder Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen in reactie op de berichten dat de warenhuisketen eind dit jaar de deuren definitief sluit.

De vakbond wil op een zo kort mogelijke termijn met de directie om tafel om een goede compensatie af te spreken. Volgens Twerda heeft Hudson’s Bay zijn ambities nooit waargemaakt. De klandizie bleef uit en de kosten bleven hoog.

„En nu ligt er het voorgenomen besluit om te sluiten. Er is geen sprake van een faillissement. De directie meldt ons dat er zelfs ruimte is voor een sociaal plan. Dat gesprek ga ik uiteraard graag op korte termijn aan. Heel veel mensen komen nu ineens op straat te staan. Een compensatie van die pijn is nodig”, aldus Twerda.