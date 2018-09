Vertrek baas BoE nog steeds in 2019 verwacht

Het vertrek van Mark Carney, de president van de Britse centrale bank, staat nog steeds voor juni 2019 op de rol. Dat zei een woordvoerder van de Britse overheid maandag. De zegsman ging formeel in op mediaberichten dat aan Carney is gevraagd om nog een extra jaar aan te blijven bij de Bank of England (BoE), om continuïteit te garanderen bij economische turbulentie vanwege de brexit.

„De gouverneur heeft gezegd dat hij van plan is om in 2019 terug te treden. Dat is nog steeds het plan”, zo klonk het. Op vragen of de overheid wil dat hij nog even aanblijft, zei de woordvoerder: „De premier denkt dat de gouverneur goed werk heeft gedaan”. De 53-jarige Canadees Carney zou naar verluidt openstaan voor een verlenging en andere kandidaten zijn schaars.

De BoE wilde niet reageren. Bij zijn aantreden in 2012 tekende Carney in eerste instantie voor vijf jaar. Hij liet daarbij de optie wel open dat hij de volledige normale termijn van acht jaar zou volmaken. Maar enkele jaren later kwam hij onder flinke druk te staan van het pro-brexitkamp om zijn functie neer te leggen. Hij gaf toen aan pas op te stappen als Groot-Brittannië uit de Europese Unie is gestapt, wat naar verwachting in juni 2019 gebeurt.