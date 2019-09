Vertraging olieleveringen Aramco door aanval

De Saudische oliegigant Saudi Aramco heeft aan zeker vier klanten laten weten dat olieleveringen in oktober later plaatsvinden dan afgesproken als gevolg van de aanvallen op olie-installaties. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het zijn de eerste tekenen dat de productieproblemen door de droneaanvallen op de locaties in Abqaiq en Khurais doorsijpelen naar de leveringen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van Saudi-Arabië, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Door de aanval ligt ongeveer 5 procent van de olieproductie wereldwijd plat.

Maandag meldde Bloomberg al op basis van bronnen dat het weken tot maanden gaat duren voordat de productie weer grotendeels is hersteld. De eerste inschatting was dat het slechts een paar dagen zou duren.