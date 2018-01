Vertaalfoutje: toetje met ”vissmaak”

Een Belgische vrouw die in Frankrijk woont, keek raar op toen ze in het koelvak van de supermarkt toetjes zag liggen met de smaak van ”visserij”. Het gaat om de nieuwste yoghurt van la Laitière, een merk van zuivelgigant Nestlé.

Volgens de Franse tekst op de verpakking betreft het yoghurt met perziksmaak, maar het woord ”pêche” is per abuis naar het Nederlands vertaald als visserij. Volgens Vlaamse media, die er woensdag over berichtten, is het foutje ook in officiële documentatie terug te vinden. „Google Translate is niet altijd de betrouwbaarste vertaalhulp”, schreef Het Laatste Nieuws.

Nestlé-dochter LNPF, dat de yoghurt voor de Franse markt produceert, laat weten dat de toetjes niet bedoeld zijn om ook in het Nederlandse taalgebied te worden verkocht.