‘Versoepel eisen WW-uitkering voor flexwerkers’

De kabinetsregeling voor een toelage van 600 euro per maand voor flexwerkers is niet voldoende. Daarom zouden zij eerder in aanmerking moeten komen voor een WW-uitkering. Dat heeft voorzitter Jurriën Koops van uitzendbranchevereniging ABU gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Koops wijst erop dat veel mensen die via een uitzendbureau werken gewoon voltijds werken en veel meer verdienen dan de tegemoetkoming die het kabinet voorstelt. Die noemt hij dan ook een „schijntje”. Een tijdelijke versoepeling van de WW zou veel uitzendkrachten meer recht doen, meent hij.

Nu moet iemand nog 26 weken gewerkt hebben om voor drie maanden uitkering in aanmerking te komen. „Waarom dat niet wat korter maken? Je moet vier weken gewerkt hebben en we verhogen de uitkering naar 90 procent. Dat komt het dichtst in de buurt van de NOW.”

Als er niets gebeurt zullen veel mensen die als uitzendkracht werkten in de bijstand terechtkomen, waarschuwt Koops. Dan komt de rekening bij de gemeenten te liggen.