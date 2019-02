Verslagenheid in Arnemuiden na besluit

Boosheid en verslagenheid donderdagochtend onder de vissers van Arnemuiden. Het besluit om de pulskor te verbieden is „een dreun in ons gezicht”, zegt visserman Cas Caljouw.

Een drama, vindt Caljouw het besluit. „Niet alleen voor ons maar voor de hele sector. Meer dan vijftien jaar onderzoek en innovatie rond dit schitterende moderne vistuig is gisteravond naar de knoppen geholpen.”

Caljouw heeft bijna niet geslapen. Hij stond afgelopen nacht regelmatig in contact met mensen op zee: bezorgde schippers en bemanningsleden. „Ik merk wel dat heel veel mensen met ons meeleven. We kregen ook een steunbetuiging van dominee M. Krijgsman van de gereformeerde gemeente in Nederland. We moeten proberen dit te dragen.”

Cas Caljouw heeft sinds 1981 een eigen visserijbedrijf. Twee van zijn drie zoons zijn ook visser geworden. Van de Arnemuidse en Vlissingse vissersvloot gebruiken achttien kotters de pulskor. Caljouw: „Vijf ervan zitten nu bij de 42 kotters die dit jaar moeten stoppen. De overige dertien mogen de techniek nog even blijven gebruiken.”

Caljouw behoort tot de laatste groep. Hij gebruikt de pulskor op zijn kotter ARM-25 Deo Volente, waarmee hij ’s winters, in het voorjaar en het begin van de zomer op tong en de rest van het jaar op garnalen vist.

De Arnemuidenaar is teleurgesteld in de houding van minister-president Rutte. „Toen enkele honderden vissers deze week voor hun zaak opkwamen in Den Haag, zat Rutte in het Torentje te praten met scholieren over vermindering van C02-uitstoot. Visserijorganisaties hebben hem de laatste tijd meerdere keren uitdrukkelijk om een gesprek gevraagd en zelfs een brandbrief naar hem gestuurd, maar hij heeft niks van zich laten horen.

Het gaat hier om kleinschalige bedrijven, hardwerkende mannen met gezinnen die met de pulskor het klimaat juist een dienst bewijzen en nu worden gedwongen om meer C02 uit te stoten.” Het alternatief voor de pulskor is de traditionele boomkor. Die techniek vergt meer motorvermogen en dus meer brandstof.

De Krab

Als de clientèle van snackbar De Krab in Arnemuiden een dwarsdoorsnede is van de plaatselijke bevolking, is ongeveer de helft van de inwoners van de Zeeuwse vissersplaats bezig met de vraag of de pulskor moet worden verboden.

Twee klanten van de snackbar laten woensdagmiddag desgevraagd weten totaal niet met de kwestie bezig te zijn. „Pulskorvisserij? Ik weet er niets over”, zegt een vrouw die aan de bar een hapje aan het eten is. Een andere klant die net binnenstapt zegt wel eens van de pulskor te hebben gehoord, maar zich er ook totaal niet in te hebben verdiept. „Maar ik ben dan ook niet van hier.”

Maar de eigenaar van de snackbar en een kleine, wat oudere bebrilde Arnemuidenaar die even later de zaak betreedt blijken zich wel flink in het onderwerp te hebben verdiept. „Het is gewoon heel triest wat er nu allemaal gebeurt”, verzucht de eigenaar, die samen met zijn vrouw de zaak runt. „Er komen veel jonge vissers in mijn zaak en als je de verhalen hoort springen je de tranen in de ogen. Je moest eens weten hoeveel geld die jongens hebben geïnvesteerd om op de pulskorvisserij over te stappen. Straks blijkt dat allemaal voor niets te zijn geweest.”

Het zijn volgens hem dan ook vooral die jonge vissers die nu worden geraakt door het verbod.

„En dat”, voegt hij er verontwaardigd aan toe, „terwijl een kotter met een pulskor veel minder brandstof verbruikt. Het is een manier van vissen die beter is voor het milieu. Hoeveel brandstof kost het wel niet om zo’n zware boomkor voort te slepen?”

De kleine man met bril kijkt hem aan en knikt terwijl hij kalm op zijn frietje wacht. „De Franse vissers zien dat de Nederlandse vissers met deze methode efficiënter vis vangen”, vertelt de klant. „Ik denk dat ze dat gewoon niet kunnen verkroppen. Terwijl voor zover ik weet wetenschappelijk is bewezen dat vissen met de puls inderdaad veel minder schadelijk is dan vissen met de boomkor.”

De Arnemuidenaar nuanceert zijn opmerking wel als hij vaststelt dat er „te veel en te snel” vergunningen zijn afgegeven voor de pulskor. Daarom, schat hij in, zal de regering ook wel in de bres springen voor onze gedupeerde vissers. „Al was het alleen maar uit een soort schuldgevoel of empathie.”

Erg krom

De vrouw van de snackbareigenaar neemt intussen rustig de bestellingen op. Maar gevraagd naar haar mening over de kwestie, zegt ze opeens scherp en resoluut: „Het is gewoon krom, heel erg krom. Eerst worden er allemaal vergunningen en subsidies afgegeven en straks moet iedereen die opeens inleveren.

Maar zo gaat dat met regeringen: veel beloven, maar uiteindelijk sta je met lege handen. En niet alleen de visser maar ook de burger is uiteindelijk de dupe. Want al die subsidies worden bekostigd met geld van de belastingbetaler.”

De oudere klant vertelt dat vorig jaar een visser op de jaarmarkt nog met een bak water aan het publiek heeft gedemonstreerd wat de vissen voelen als ze een schokje krijgen van de pulskor. „Het is niet meer dan een speldenprikje, je voelt er bijna niks van”, weet hij, en prikt zijn vorkje in een dampend bakje friet.