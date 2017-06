„Verschillende Nederlandse bedrijven getroffen door cyberaanval”

De cyberaanval die Maersk en APM Terminals dwarszit, heeft ook andere partijen in Nederland getroffen. Het betreft ransomware, zegt het gerenommeerde beveiligingsonderzoeksbedrijf Fox-IT. Dat is software die de gegevens op een computer blokkeert en vraagt om een betaling om die blokkade op te heffen.

Ook in Rusland en Oekraïne zijn bedrijven en overheden getroffen door ransomware, maar de beveiligingsonderzoekers van Fox-IT weten nog niet of daar sprake is van hetzelfde probleem.

Russische media meldden dat de ransomware Petya of Petya.A heet. Of die software vergelijkbaar is met Wannacry, een virus dat in mei wereldwijd veel schade veroorzaakte, weet Fox-IT ook nog niet. „We zijn de ransomware nog aan het analyseren”, laat een woordvoerder weten.