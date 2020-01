Op meerdere plaatsen in het land vragen boeren donderdagmiddag opnieuw aandacht voor hun positie in de stikstofcrisis.

Op de rijksweg langs de A1 bij Terschuur staan tientallen boeren verzameld met spandoeken. Daardoor is er al een file ontstaan tot aan Hoevelaken. De politie is aanwezig bij het protest en is in gesprek met de boeren. Ook in Stroe en het Overijsselse Holten zijn boeren verzameld langs de snelweg om hun punt te maken.