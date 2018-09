„Versace bijna in handen Michael Kors”

Versace staat op het punt verkocht te worden aan de Amerikaanse concurrent Michael Kors. Die heeft naar verluidt zo’n 2 miljard dollar over voor het onafhankelijke Italiaanse modehuis, bevestigen bronnen aan persbureau Bloomberg nadat de Italiaanse krant Corriere della Sera eerder over een mogelijke verkoop schreef. De onderhandelingen zouden in een vergevorderd stadium zijn, maar een akkoord is er nog niet.

Voor Michael Kors zou een overname van Versace een nieuwe grote aankoop zijn. Dat bedrijf kocht vorig jaar voor circa 1 miljard euro schoenenmerk Jimmy Choo.

Corriere della Sera noemde eerder ook nog juweliersketen Tiffany als mogelijke koper. Eerder zouden ook het Franse concern LVMH (onder andere Louis Vuitton) en de Amerikaanse bedrijven PVH (onder meer Calvin Klein en Tommy Hilfiger) en Coach-moeder Tapestry interesse hebben getoond in Versace.

Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. De ontwerper werd in 1997 in Miami vermoord waarna zijn zus Donatella zijn rol overnam. Investeerder Blackstone heeft een belang van 20 procent in Versace, de rest is in handen van de familie. Het is niet duidelijk of Blackstone ook zijn aandeel verkoopt.