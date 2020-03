‘Verruimde rijtijden gaan ten koste van veiligheid chauffeurs’

De veiligheid van gezondheid van vrachtwagenchauffeurs komt in het geding door de verruiming van rij- en rusttijden. Dat stelt vakbond FNV. Het kabinet versoepelde deze week de regels voor sommige vrachtwagenchauffeurs tijdelijk om de aanvoer van goederen te verzekeren te midden van de coronacrisis. De maatregelen gelden tot en met 6 april.

De grootste vakbond van Nederland noemt de nieuwe maatregelen „onverstandig” en „onbegrijpelijk”. FNV wil zo snel mogelijk om de tafel met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en werkgevers om dat te bespreken. De stem van de werknemers zou niet meegenomen zijn in de beslissing over de maatregelen.

„De verkeersveiligheid en veiligheid van chauffeurs is al in het geding vanwege de enorme drukte in enkele sectoren zoals de distributie. Het nog verder oprekken van de rijtijden zal te allen tijde ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van de chauffeurs”, betoogt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. Een betere oplossing is volgens FNV om chauffeurs uit rustigere sectoren zoals bloemenhandel weer aan het werk te helpen. Zij zitten nu gewoon thuis.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) doet een oproep om vrachtwagenchauffeurs respectvol te behandelen. De branchevereniging krijgt sinds de virusuitbraak veel klachten binnen van bestuurders. Ze mogen niet naar de wc, niets drinken of eten in de gebouwen waar ze laden of lossen. Ook moeten ze persoonlijke medische informatie verstrekken en wordt hun temperatuur opgemeten. „De onbeschofte manier waarop chauffeurs nu worden behandeld heeft weinig meer te maken met infectiepreventie,” stelt TLN.