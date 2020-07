Verrassend sterke stijging Duitse winkelverkopen

De winkelverkopen in Duitsland zijn in mei sterk toegenomen, na een forse terugval in de voorgaande maanden. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau stegen de uitgaven in de detailhandel met 13,9 procent op maandbasis, na een daling van de verkopen van 6,5 procent in april.

De stijging is onverwacht groot. Economen rekenden in doorsnee op een stijging van de verkopen met 3,5 procent op maandbasis. Ook op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in de grootste economie van Europa, terwijl een afname werd verwacht. Hier werd een plus van 3,8 procent gemeten.