Verplicht open op zondag blijft heet hangijzer in Paddepoel

Ondernemers en de vereniging van eigenaren in het Groningse winkelcentrum Paddepoel staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar. Onderwerp van discussie en rechtszaken zijn de verplichte koopzondag en -avonden.

Wat is er precies aan de hand?

In 2014 beslist de vereniging van eigenaren (VvE) van Paddepoel dat alle winkels in het centrum op de koopzondag en -avonden open moeten zijn. Veel ondernemers zijn het daar niet mee eens. Vooral de zondagsopening is een heikel punt. Voor sommige ondernemers vanwege de zondagsrust, voor andere omdat er geen personeel voor is te vinden. Winkeliers die niet opengaan, krijgen een boete van 500 euro per dag.

Wat is de VvE eigenlijk?

Net als veel winkelcentra in Nederland heeft Paddepoel een vereniging waarin eigenaren van winkelpanden zijn vertegenwoordigd. De VvE neemt beslissingen over de toekomst van het winkelcentrum. De weging van de stemmen wordt volgens veel ondernemers bepaald op basis van het aantal vierkante meters winkel-oppervlakte dat een pandeigenaar in zijn bezit heeft. Zo hebben de eigenaren van grote panden „de touwtjes in handen.” Ondernemers die een pand huren, maken geen deel uit van de VvE.

Welke zaken spelen er zoal?

Inmiddels zijn er meerdere rechtszaken gevoerd door zowel ondernemers als de VvE rond de verplichte koopzondag. In november besloot het hooggerechtshof in Leeuwarden dat ondernemer Platjouw van de Primera op zondag niet verplicht open hoeft en ook de boetes niet hoeft te betalen. Wel moet de winkel op koopavonden open blijven. De boetes die hij kreeg, blijven ook staan. Platjouw gaf eerder aan dat zijn verzet geen godsdienstige achtergrond heeft. Dat geldt wel voor de eigenaar van een dierenwinkel die met enige moeite een ontheffing wist te krijgen voor de koopzondag.

Gisteren oordeelde de rechter juist in het nadeel van Fietsenzaak Paddepoel. Zijn zaak ging overigens niet over de boetes die hij opgelegd heeft gekregen voor de koopzondag, maar over de koopavond en het niet-betalen van contributie aan de VvE.

Is hiermee de kwestie afgedaan?

Zeker niet. Wel kondigde de VvE kortgeleden aan dat er een ontheffing komt, met name voor ondernemers met religieuze bezwaren. Maar veel winkeliers zijn het niet eens met deze ontheffing „omdat er nog steeds niet serieus met hen wordt overlegd” en de voorwaarden voor die ontheffing niet voor iedereen haalbaar zouden zijn. Bovendien blijven de boetes staan. Een einde van het conflict is dan ook niet in zicht.

Fietsenzaak Paddepoel moet 22.000 euro betalen

Een fietsenzaak in winkelcentrum Paddepoel in Groningen moet 22.000 euro betalen aan de vereniging van eigenaren (VvE). Het gaat om zowel achterstallige contributie als een boete, aldus de rechtbank woensdag.

Fietsenzaak Paddepoel Fietsen gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het bedrijf zegde in mei 2016 het lidmaatschap van de VvE op vanwege onenigheid over de verplichte koopzondag die sinds 2014 is ingesteld.

Ook weigerde Paddepoel Fietsen de boetes te betalen die de VvE oplegde omdat het bedrijf op koopzondagen en -avonden niet openging. De VvE stapte daarop naar de rechter.

Die oordeelde woensdag dat er sprake is van een opzegtermijn tot 1 januari 2018 en dat de fietsenzaak de achterstallige contributie alsnog moet voldoen.

Daarnaast legde de VvE aan Paddepoel Fietsen een boete op voor de keren dat het bedrijf op donderdagavond –de door de VvE ingestelde koopavond– niet tot 20.00 uur open is geweest.

Martin Haijkens, mede-eigenaar van Paddepoel Fietsen, zei woensdag desgevraagd in beroep te gaan tegen de uitspraak. „Mijn compagnon en ik werken samen in ons bedrijf. We hebben geen personeel en zijn graag een dag in de week vrij. Maar tot nu toe moesten we van de VvE op donderdagavond en op zondag werken.”

Nu de wettelijke opzegtermijn is verstreken, mag Paddepoel Fietsen wel zelf bepalen wanneer de winkel open is.