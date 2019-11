Verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

Bedrijven mogen werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan het werk kunnen komen bij hun werkgever, niet nog jaren tegen hun zin in dienst houden. Volgens de Hoge Raad moet er een einde komen aan deze praktijk, die werkgevers gebruiken om betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

De hoogste rechter boog zich over de kwestie na vragen van de rechtbank in Limburg. Die behandelde een zaak van een werknemer in zo’n slapend dienstverband die al lang geen loon meer ontvangt. De werknemer eiste van zijn werkgever een schadevergoeding.

Vakbond CNV reageert verheugd. „Wat we al jaren roepen, wordt nu bevestigd door de Hoge Raad”, concludeert CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Duizenden werknemers zitten onterecht gevangen in een slapend dienstverband. We sporen werkgevers aan om alle slapende dienstverbanden nog voor het einde van het jaar op een nette manier te beëindigen.”