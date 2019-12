Vermogensongelijkheid blijft stabiel

Vermogende huishoudens kregen de laatste jaren vaker een erfenis of schenking. Dat zorgt echter niet voor een grotere vermogensongelijkheid tussen mensen, meldde het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag na eigen onderzoek.

Volgens de onderzoekers blijft de ongelijkheid stabiel, onder meer omdat de mensen die een grote schenking geven gemiddeld ouder en rijker zijn dan de ontvangers. Daardoor verschuift het geld van een welvarende generatie naar een financieel wat minder welvarende en jongere generatie.

Vermogensongelijkheid is volgens het CPB een actueel thema sinds de verschijning van het veelbesproken boek van de Franse econoom Thomas Piketty: ”Kapitaal in de 21e eeuw”. Volgens de auteur leiden erfenissen en schenkingen tot grotere economische ongelijkheid. De onderzoekers bij het CPB konden deze hypothese niet bevestigen.

Het CPB bestudeerde erfenissen en schenkingen in Nederland in de periode tussen 2007 en 2015, waarvoor belastingaangifte werd gedaan. De gemiddelde omvang van een erfenis in het laatste jaar van het onderzoek was 65.000 euro. Voor schenkingen lag dat op 83.000 euro. De erfenis bestond vaak uit eigen woningen en bank- en spaartegoeden.

Gemiddeld werd in 2015 over deze erfenissen 12 procent belasting betaald en over de schenkingen 6 procent. Bij erfenissen zonder familierelatie en bij schenkingen zonder specifieke vrijstelling is de gemiddelde belastingdruk hoger. Via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) worden grote vermogens overgedragen en hierbij is de gemiddelde belastingstuk met 1,1 procent in 2015 aanzienlijk lager dan gemiddeld.