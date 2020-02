Vermogende spaarder moet ook bij Rabobank betalen om te sparen

Vermogende spaarders moeten ook bij Rabobank rente gaan betalen op hun spaargeld. Vanaf 1 juli gaat de bank op betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen met een tegoed van meer dan 1 miljoen euro 0,5 procent rente heffen. Volgens Rabobank gaat dit gelden voor vierhonderd particuliere klanten en 6600 zakelijke klanten.

Spaarders die minder dan 1 miljoen euro op hun rekening hebben, krijgen nog altijd 0,01 procent rente. Voor zakelijke klanten ligt de lat iets lager. Zij krijgen tot een spaartegoed van een ton 0,01 procent rente. Tussen de ton en 1 miljoen euro zet Rabobank voor hun de rente op nul.

Rabobank is de laatste grootbank die negatieve rente gaat rekenen voor vermogende spaarders. ING en ABN AMRO kondigden dergelijke stappen al eerder aan. De spaarrente is al tijden laag omdat de banken zelf rente moeten betalen over het geld dat zij bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen.

Negatieve rente raakt goede doelen