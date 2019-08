‘Vermogen beleggingsinstellingen naar record’

Het vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is nog nooit zo hoog geweest als in het tweede kwartaal. Het totale vermogen steeg vooral door goede rendementen op aandelen en boekwinsten op deelnemingen in bedrijven, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Ook werd er meer geld ingelegd.

Het totale beheerde vermogen steeg met ruim 17 miljard ten opzichte van het eerste kwartaal en kwam uit op 924,4 miljard euro. De waardestijgingen van beleggingen waren daarbij goed voor 12,3 miljard euro van die toename. Dat rendement was volgens de centrale bank in lijn met de rendementen op beursgraadmeters als de AEX. Er werd 818 miljoen euro extra ingelegd bij de beleggingsinstellingen.