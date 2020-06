Vermiste miljarden bij Wirecard bestonden mogelijk niet

De bijna 2 miljard euro aan banktegoeden die vermist zijn geraakt bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard hebben mogelijk nooit bestaan. Dat maakte de van boekhoudfraude verdachte onderneming bekend. Op de beurs in Frankfurt is de koers van Wirecard keihard gedaald door de problemen met de boekhouding.

Vorige week donderdag werd bekend dat Wirecard een gat in zijn financiën van bijna 2 miljard euro heeft en dat accountantskantoor EY aanwijzingen voor fraude had ontdekt bij het bedrijf. De publicatie van het jaarverslag over 2019 werd daarom opnieuw uitgesteld. Wirecard trekt zijn financiële resultaten over 2019 en het eerste kwartaal nu in. Vrijdag stapte topman Markus Braun op vanwege de affaire. Hij is op tijdelijke basis opgevolgd door James Freis. Op de beurs kelderde het aandeel sinds donderdag 75 procent.

Er werd vermoed dat de vermiste miljarden waren ondergebracht bij twee Aziatische banken op de Filipijnen, maar de Filipijnse centrale bank verklaarde zondag dat het geld nooit in het financiële systeem van het land terecht is gekomen. De twee banken zeiden op hun beurt dat Wirecard nooit een klant is geweest en dat EY waarschijnlijk vervalste documenten heeft gekregen over de banktegoeden.

Wirecard deed vrijdag aangifte van fraude en zei slachtoffer te zijn van „gigantische oplichting”. Het bedrijf is nu in gesprek met zijn geldschieters over extra financiering om de crisis te overleven en bekijkt mogelijkheden rond kostenbesparingen, desinvesteringen en het stopzetten van bepaalde activiteiten. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft Wirecard afgewaardeerd naar junkstatus, wat inhoudt dat er grote financiële risico’s zijn rond de onderneming.

De Duitse autoriteiten waaronder beurswaakhond BaFin zijn al langer bezig met onderzoek naar Wirecard, waarbij recent invallen werden gedaan bij het bedrijf op zoek naar informatie. Vorig jaar oktober berichtte zakenkrant Financial Times al over gesjoemel met resultaten bij Wirecard. Die verdenkingen draaiden om een partnerbedrijf van Wirecard uit Dubai.

Het Beierse Wirecard ontkende de boekhoudfraude stellig en huurde accountant KPMG in om onafhankelijk onderzoek te doen. KPMG verklaarde in april nog geen misstanden te zien, maar zei wel dat niet alle informatie beschikbaar was.

De beurskoers van Wirecard gaat maandag naar verwachting opnieuw zwaar onderuit. De openingsindicatoren wijzen op een verlies van meer dan 50 procent. Het aandeel Wirecard sloot vrijdag op 25,82 euro. Voor de zware klappen door de boekhoudfraude was het aandeel nog meer dan 100 euro waard. In het voorjaar van 2018 piekte de waarde van het aandeel op bijna 200 euro.