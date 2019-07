Verliezen op beurs in Amsterdam

De beursgraadmeters in Amsterdam eindigden dinsdag in het rood. Meerdere fondsen leverden rond de 5 procent of meer in. Het sentiment bij beleggers stond ook in de rest van Europa onder druk, vanwege de afgenomen kans op een renteverlaging in de Verenigde Staten na het sterke banenrapport van vorige week.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 566,28 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 786,35 punten. Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. De Duitse DAX zakte 0,9 procent, na een winstalarm van chemieconcern BASF.

Randstad was een grote verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van ruim 4 procent. Goldman Sachs zette de uitzender op de verkooplijst. Ook de Zwitserse concurrent Adecco (min 5,2 procent) kreeg een verkoopadvies.

Verder ging staalconcern ArcelorMittal 5,5 procent onderuit, terwijl roestvrijstaalbedrijf Aperam en metalenspecialist AMG tot ruim 5 procent inleverden in de MidKap. Bij de middelgrote fondsen stond bodemonderzoeker Fugro zonder duidelijke reden onderaan met een min van 8,6 procent, gevolgd door chiptoeleverancier Besi met een koersverlies van 5,2 procent.

Air France-KLM zakte 3 procent. De Franse regering gaat een ‘ecotaks’ instellen voor vluchten vanuit Frankrijk. Reizigers moeten op termijn rekening houden met een extra heffing van 1,50 euro tot 18 euro per vliegticket. Air France liet weten niet blij te zijn met het plan. De extra kosten per jaar worden door de maatschappij geraamd op 60 miljoen euro.

In Frankfurt raakte BASF dik 3 procent kwijt. Het Duitse chemieconcern zette het mes in zijn verwachtingen voor dit jaar. Het bedrijf wijst daarbij naar de verslechterde marktomstandigheden, zoals de aanhoudende handelsoorlog en de afvlakkende economische groei. Deutsche Bank (min 4,2 procent) zette de daling voort na de aankondiging van een grote reorganisatie op maandag.

De euro was 1,1209 dollar waard, tegen 1,1214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 57,93 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 64,32 dollar per vat.