Verliezen op Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten deden vrijdag een stap terug. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de uitkomsten van de handelsgesprekken tussen de twee economische grootmachten de Verenigde Staten en China. Ook werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de min. Het gezondheidszorgplatform Good Doctor van de Chinese verzekeraar Ping An Group steeg 0,5 procent bij zijn beursdebuut. Het bedrijf haalde 1,1 miljard dollar op.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in. De Australische bank Macquarie Group won 0,5 procent na publicatie van de jaarresultaten. De beurs in Shanghai stond vlak en de Kospi in Seoul daalde 0,9 procent. De beurs in Tokio was gesloten vanwege een nationale feestdag.