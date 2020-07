Verlieslatend Volkswagen mikt op winst in heel 2020

Autoconcern Volkswagen heeft in de eerste zes maanden van het jaar een operationeel verlies van 800 miljoen euro geleden door de coronacrisis. Zowel fabrieken als showrooms in veel belangrijke markten gingen in die periode een tijd dicht. Toch denkt het Duitse bedrijf, waar behalve VW ook merken als Audi, Seat, Skoda, Bentley en Lamborghini onder vallen, in heel dit jaar winstgevend te kunnen zijn.

Door de coronacrisis daalde de omzet met een kwart tot 96,1 miljard euro. Volkswagen hield vast aan zijn in april uitgesproken verwachting dat de jaaromzet „aanzienlijk” onder het niveau van vorig jaar uitkomt.

Het operationele verlies stak ook schril af bij de cijfers van vorig jaar. Toen was er nog een operationele winst van 10 miljard euro. VW denkt dat het ingezette herstel in de tweede jaarhelft doorzet en toch nog tot een jaarwinst leidt.