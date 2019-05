Verliesdag voor beurzen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in de min geëindigd. De oliesector stond onder druk door de gedaalde olieprijzen. Verder ging de aandacht uit naar de handelsontwikkelingen en keken beleggers op Wall Street uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 26.307,79 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2917,52 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8036,77 punten.

Verschillende media meldden dat de Verenigde Staten en China mogelijk vrijdag al een nieuwe handelsdeal ondertekenen. Delegaties van de twee landen onderhandelen al maanden over een vergelijk, dat een einde moet maken aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,1 procent tot 61,58 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent minder op 70,47 dollar. De grote oliebedrijven ExxonMobil en Chevron zakten tot 1,8 procent, terwijl oliedienstverlener Transocean 2 procent prijs gaf.

DowDuPont leverde 7 procent in na tegenvallende kwartaalcijfers. Het chemieconcern gaf al twee keer in korte tijd een winstwaarschuwing wegens slechte weersomstandigheden. Chipconcern Qualcomm liet weten tot wel 4,7 miljard dollar van Apple te krijgen wegens niet-betaalde licenties en ging 0,9 procent omhoog. Apple verloor 0,7 procent.

Tesla maakte bekend 2 miljard dollar te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties. De maker van elektrische auto’s boekte een koerswinst van 4,3 procent.

Sportkledingmerk Under Armour werd 3,5 procent hoger gezet, dankzij meevallende resultaten en een verhoging van de winstverwachting. Ingenieurs- en bouwbedrijf Fluor kende een buitengewoon slechte dag met een min van 24 procent, door teleurstellende cijfers en het opstappen van de topman.

De producent van vleesvervangers Beyond Meat maakte zijn debuut op Wall Street en schoot liefst 163 procent omhoog. Het in Californië gevestigde Beyond Meat timmert al enige tijd aan de weg in Noord-Amerika, met zijn naar eigen zeggen nauwelijks van echt te onderscheiden vleesloze Beyond Burger.

De euro was 1,1173 dollar waard, tegen 1,1181 dollar bij het slot in Europa.