Verlies voor staalproducent Tata Steel

Het Indiase staalbedrijf Tata Steel, het moederconcern van de staalfabriek in IJmuiden, heeft in zijn afgelopen kwartaal verlies geleden vanwege de moeizame marktomstandigheden in de staalindustrie door de coronacrisis. Het verlies kwam uit op circa 1 miljard roepies, omgerekend 11 miljoen euro.

Vanwege de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan stonden de staalprijzen onder druk vanwege een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie en bouwsector. De omzet van Tata Steel, de grootste staalfabrikant van India, zakte in de periode tot eind maart met ruim 20 procent.

Eerder deze maand begonnen vakbonden met hun eerste grote stakingsacties bij Tata Steel in IJmuiden in 28 jaar, waarbij onder andere de hoogovens een dag werden stilgelegd. Personeel is bezorgd over een op handen zijnde reorganisatie, waarbij wordt gevreesd voor banenverlies. Ook het vertrek van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, dat als ontslag wordt gezien, leidde tot woede.