Verlies voor juwelier Tiffany na sluiting winkels

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany heeft in de eerste drie maanden van zijn gebroken boekjaar flink te lijden gehad onder de sluiting van winkels door de coronacrisis. De omzet kelderde in de periode van februari tot en met april en het bedrijf schreef rode cijfers.

De omzet van Tiffany daalde met 45 procent tot 556 miljoen dollar in de periode waarin eerst winkels in China en andere Aziatische landen dichtgingen en later in onder meer Europa en de Verenigde Staten. Door de gesloten winkels togen klanten wel vaker naar het internet. De onlineverkopen van Tiffany gingen met 23 procent omhoog.

Onder de streep bleef er een verlies van 65 miljoen dollar over. Daar zat al 1 miljoen dollar aan kosten bij die Tiffany maakte voor de aanstaande overname door het Franse luxeconcern LVMH. Om die overname was de laatste weken veel te doen. LVMH zou volgens mediaberichten een lagere prijs willen betalen voor de Amerikaanse juwelier dan eerder overeengekomen.

Topman Alessandro Bogliolo noemde het eerste kwartaal „zeer uitdagend”. Hij ziet evenwel al lichtpuntjes die voortkomen uit de beslissing om de aandacht extra te richten op de Chinese markt. Daar daalde de omzet in februari met 85 procent en in maart met 15 procent, maar lagen de verkopen in april juist 30 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in mei liggen de verkopen nog hoger dan een jaar eerder.

Tiffany zet verder in op de wereldwijde onlineverkopen en de ontwikkeling van nieuwe producten. De nieuwe productlijn T1 liep ondanks de crisis volgens verwachting.