Verlies voor Goldman Sachs

De Amerikaanse bank Goldman Sachs is in het vierde kwartaal van 2017 in de rode cijfers gedoken in verband met een flinke last vanwege de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Onder de streep verscheen een nettoverlies van ruim 1,9 miljard dollar, tegen een winst van bijna 2,4 miljard dollar een jaar eerder.

In totaal moest Goldman Sachs 4,4 miljard dollar opzijzetten voor de belastingwijzigingen. Het is voor het eerst in zes jaar dat de bank een kwartaalverlies lijdt. De inkomsten gingen met 4 procent omlaag tot 7,8 miljard dollar. Dat kwam vooral doordat Goldman Sachs veel minder geld verdiende met de handel in obligaties, terwijl ook de inkomsten uit de aandelenhandel daalden. Wel werd meer verdiend met het begeleiden van beursgangen en het adviseren bij fusies en overnames.

Voor heel 2017 zette het financiële concern een winst in de boeken van 4,3 miljard dollar op een omzet van 32 miljard dollar. Topman Lloyd Blankfein verklaarde dat hij verwacht dat Goldman Sachs dit jaar zal groeien dankzij de aantrekkende wereldeconomie en de nieuwe belastingwetgeving in de VS.