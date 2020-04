Verlies voor British Airways-moeder IAG, duizenden ontslagen

Luchtvaartconcern IAG heeft in het eerste kwartaal een operationeel verlies geleden als gevolg van het coronavirus. Het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen als British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus verwacht in de lopende periode nog veel meer geld te verliezen en waarschuwde dat er tot 12.000 banen op de tocht staan bij British Airways.

IAG zag zijn omzet met 13 procent teruglopen tot 4,6 miljard euro. Het concern schreef een operationeel verlies van 535 miljoen euro in de boeken terwijl er een jaar eerder nog 135 miljoen euro winst werd gemaakt. Daarbovenop komt nog eens een eenmalige last van 1,3 miljard euro voor eerder gemaakte afspraken over brandstofprijzen en wisselkoersen. Bedrijven proberen zich met die zogenaamde hedging-afspraken in te dekken tegen grote prijsschommelingen. Door de sterk gedaalde olieprijs en de coronacrisis, kosten die nu echter meer dan ze opleveren.

Het tweede kwartaal wordt nog veel slechter, waarschuwde IAG. In april en mei ligt het aantal vluchten 94 procent lager dan normaal, zo meldde het bedrijf.

Het grootste deel van het operationele verlies van IAG kwam op rekening van British Airways. Die maatschappij wordt vermoedelijk ook het het zwaarst getroffen bij een reorganisatie. British Airways heeft de vakbonden al ingelicht dat er een ontslagronde aankomt.