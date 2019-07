Verlies Tesla ondanks recordproductie

Tesla heeft in het tweede kwartaal opnieuw verlies gemaakt. De maker van elektrische auto’s produceerde meer voertuigen dan ooit in een kwartaal en leverde er ook meer af, maar gaf ook geld uit aan reorganisatiekosten. Het bedrijf van topman Elon Musk blijft inzetten op verdere uitbreiding van de productie.

Het verlies van Tesla kwam uit op 408 miljoen dollar. Daar zat 117 miljoen dollar bij aan reorganisatiekosten en andere eenmalige lasten. Het hoge aantal leveringen zorgde wel voor een operationele kasstroom van 614 miljoen dollar. In combinatie met een uitgifte van aandelen en obligaties ter waarde van 2,4 miljard dollar, heeft het bedrijf nu 5 miljard dollar in kas.

Begin deze maand maakte Tesla al bekend een nieuw record te hebben gevestigd door ruim 95.000 auto’s af te leveren. De leveringen van de Model 3, de eerste massaproductieauto van het merk, is nu ook op gang gekomen in Europa en Azië. Tesla produceerde van alle modellen iets meer dan 87.000 stuks in de maanden april tot en met juni.

Tesla wil eind dit jaar 10.000 voertuigen per week produceren. Dat moet gaan lukken als de Chinese Gigafactory in Shanghai in het vierde kwartaal in gebruik kan worden genomen. Ook wordt er voortgang geboekt voor een Europese Gigafactory. In het lopende kwartaal wil Tesla daarvoor een locatie kiezen. De investeringen schat Tesla voor dit jaar met tussen de 1,5 miljard en 2 miljard dollar echter lager in dan eerder.

De productie van de Model Y, een kleinere SUV, begint als alles goed gaat in het najaar van 2020. Dat model deelt veel onderdelen met de Model 3, maar is naar verwachting winstgevender omdat de markt voor SUV’s groter is en de prijs hoger ligt.

Tesla verkocht ook meer thuisbatterijen en industriële batterijen. De hoeveelheid zonnedaken die het bedrijf verkocht, nam echter opnieuw af. Volgens de onderneming wordt er hard gewerkt om dat bedrijfsonderdeel weer op het juiste pad te zetten.