Verlies NN door kosten inpassen Delta Lloyd

NN Group heeft het afgelopen kwartaal een verlies in de boeken gezet. Het negatieve resultaat werd grotendeels veroorzaakt door een eenmalige last vanwege het samenvoegen van de eigen leven- en schadeverzekeringstakken met die van Delta Lloyd. Ook de operationele winst van de verzekeraar liep iets terug. NN kondigde verder aan voor maximaal 500 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

NN had eerder al aangegeven dat het een afschrijving moest doen van 852 miljoen euro. Onder de streep resteerde uiteindelijk een tekort van 533 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog sprake van een nettowinst van 700 miljoen euro.

De operationele winst kwam uit op 343 miljoen euro, tegen 345 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee presteerde NN duidelijk minder dan de gemiddelde verwachting van kenners. Volgens topman Lard Friese was vooral bij Japan Life, bij de vermogensbeheerder en bij de herverzekeringsactiviteiten sprake van enige tegenwind. Verder zei de topman dat het inpassen van de merken en activiteiten van het eerder overgenomen Delta Lloyd in die van NN vrijwel is afgerond.

NN trok ook de broekriem verder aan. In het slotkwartaal vorig jaar werd voor 20 miljoen euro structureel aan kosten bespaard. Daarmee kwam de totale besparing ten opzichte van boekjaar 2016 uit op 289 miljoen euro. Tegen eind 2020 wil NN structureel 400 miljoen euro aan kosten hebben bespaard. Volgens Friese is het besparingsdoel meermaals verhoogd.

NN wil zijn aandeelhouders belonen met een slotdividend van 1,24 euro per aandeel. Daarmee komt het totale dividend over boekjaar 2018 uit op 1,90 euro, wat gelijk staat aan 637 miljoen euro. Dat is 14,5 procent meer dan een jaar eerder. Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma start op 1 maart.

De belangrijke kapitaalbuffer Solvency II pakte met 230 procent lager uit dan verwacht. Een kwartaal eerder stond de indicator, die iets zegt in hoeverre verzekeraars aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, nog op 239 procent. Volgens NN drukken onder meer veranderingen van belastingtarieven, negatieve marktontwikkelingen, het slotdividend en de beëindiging van zogeheten warrant-overeenkomsten dit percentage.