Verlichtingsbedrijf Signify gaat gebukt onder coronacrisis

Verlichtingsbedrijf Signify gaat behalve onder de krimp van de traditionele lampenmarkt ook gebukt onder de coronacrisis. Het Eindhovense bedrijf heeft in het eerste kwartaal fors minder omzet en een lagere winst in de boeken gezet. Door de coronacrisis loopt de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen verstoringen in de toeleveringsketen aan.

Signify draait momenteel bijna een vijfde minder productie dan normaal. Vorig kwartaal waren de verstoringen nog nijpender maar die zijn inmiddels verholpen. De opbrengsten liepen vorig kwartaal terug tot 1,4 miljard euro. Een jaar terug was dat nog zo’n 1,5 miljard euro. Dat betekende een onderliggende krimp van ruim 15 procent.

De lampentak, die al jaren krimpt, liet weer de hardste omzetdaling zien. Bij de groeidivisies deed de tak met verlichting voor thuis het relatief beter. De opbrengsten daar krompen slechts 8 procent, het minst van alle divisies.

Extra kostenbesparingen zoals minder uitgaven aan zakelijke reizen, die Signify vorig kwartaal doorvoerde, waren niet genoeg om de winst op het niveau van vorig jaar te houden. Onder de streep resteerde 27 miljoen euro, tegen 44 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019. Volgens het bedrijf had dat grotendeels te maken met negatieve eenmalige effecten van de overname van het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions.

In het lopende kwartaal gaat Signify de broekriem verder aanhalen. Een groot deel van de medewerkers ging akkoord met een tijdelijke werktijdverkorting en 20 procent minder salaris. Ook de top van Signify neemt genoegen met 20 procent minder loon. Dat geldt voor zowel de directie als de raad van commissarissen. Daarnaast wordt ook de prestatiebeloning van het personeel uitgesteld met zes maanden. Op die laatste stap had vakbond CNV onlangs nog kritiek.

Signify benadrukt dat de liquiditeitspositie sterk is. Daarnaast is de vrije kasstroom in het eerste kwartaal verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Het beursgenoteerde fonds schrapte in maart zijn dividend vanwege de crisis.