‘Verlaging snelheid onvoldoende bewezen’

Het is onvoldoende bewezen dat het verlagen van de maximumsnelheid op wegen voldoende bijdraagt aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Dat stelt autobrancheorganisatie RAI Vereniging in een reactie op de voorstellen van de commissie-Remkes.

De organisatie is naar eigen zeggen niet tegen verlaging van de maximumsnelheid. Volgens de RAI Vereniging wordt de maatregel vooralsnog alleen onderbouwd met grafieken over emissies. „En emissies gaan over meer dan alleen stikstofoxiden. Ze gaan ook over CO2 en fijnstof. Wij willen eerst exact weten wat het effect is op de stikstofdepositie”, aldus RAI Vereniging.

De organisatie meent dat maatregelen ook uit te leggen moeten zijn aan burgers. „Als wij nu kiezen voor een jojo-beleid met maximumsnelheden en achteraf blijkt dat de maatregel niet voldoende was, verliest de burger het vertrouwen in de politiek. Bovendien gaan we in nabije de toekomst allemaal elektrisch rijden, dus 0 uitstoot, en kunnen we alle verkeersborden weer gaan vervangen.”