Verlaging premie NHG „flutkorting”

De premie die moet worden betaald voor het afsluiten van een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daardoor volgend jaar 0,9 procent over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1 procent. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is er sprake van „een flutkorting waar geen koper iets mee opschiet”.

De NHG maakt het voor huizenkopers gemakkelijker om een hypotheek af te sluiten, omdat het waarborgfonds WEW de risico’s bij wanbetaling afdekt. Ook hebben kopers met de NHG een rentevoordeel. Hypotheken tot 290.000 euro komen volgend jaar in aanmerking voor NHG-garantie.

De premie moet volgens de NHG minder afhankelijk worden van schommelingen op de woningmarkt. Deze moet dan niet te veel omhoog in slechte tijden om toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen, maar ook niet te veel omlaag in goede tijden om zo een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen.

De VEH pleit al langer voor een verlaging van de premie. Daarbij wijst de organisatie naar de omvang van de reserves van het fonds in relatie tot de risico’s die een forse verlaging rechtvaardigen. Met huidige aanpassing is volgens de VEH niemand geholpen.

„De kas van het WEW is tot de nok gevuld met premiegelden. Het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen daalt al jaren en ook het gemiddeld uitgekeerde schadebedrag is afgenomen”, aldus de VEH. De vereniging vreest dat kopers die al hun geld moeten inzetten om een huis te kunnen kopen, de verzekering door de relatief hoge kosten links zullen laten liggen.