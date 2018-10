Verlaging boete scheepsafvalkartel van tafel

De boete die aan inzamelaars van scheepsafval in de Rotterdamse haven werd gegeven vanwege verboden prijsafspraken is eerder onterecht verlaagd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stak in hoger beroep een stokje voor die beslissing door de rechtbank in Rotterdam.

De betrokken ondernemingen verdeelden onderling opdrachten, zo bleek uit afgetapte telefoongesprekken. De ACM kreeg de verslagen daarvan ter beschikking en legde boetes op oplopend van 227.000 euro tot ruim 1,8 miljoen euro. De rechtbank in Rotterdam zette vraagtekens bij de duur van de overtredingen. Bij het verkrijgen van informatie werd volgens de rechter ook een onrechtmatige procedure gevolgd.

Tegen deze uitspraak ging de ACM in hoger beroep. „Het gevolg van de uitleg van de rechtbank is dat partijen die forse overtredingen hebben begaan, er zonder boete vanaf komen”, beargumenteerde de ACM destijds. Het CBb ging mee in de lezing van de toezichthouder. De uitspraak is definitief.