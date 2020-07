Verkopen L’Oréal vallen stevig terug door coronacrisis

Cosmeticagigant L’Oréal heeft de omzet afgelopen kwartaal met bijna een vijfde zien terugvallen als gevolg van de coronacrisis. Wel slaagde het Franse concern erin de winstmarge nog redelijk op peil te houden. Verder was er in China, waar de virusuitbraak eerder begon, alweer sprake van een duidelijk herstel van de verkopen.

De opbrengsten bedroegen in totaal 5,9 miljard euro. Op vergelijkbare basis is dat zo’n 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de coronamaatregelen in tal van landen werd er veel minder geshopt dan normaal. Vooral in West-Europa en Noord-Amerika koste de crisis veel omzet. De grootste krimp was er evenwel in Latijns-Amerika en Afrika, maar dat drukte minder op het totaalcijfer omdat L’Oréal doorgaans al veel minder omzet uit die gebieden haalt.

Uiteindelijk lukte het L’Oréal over de eerste helft van het jaar een gemiddelde marge van 18 procent te halen. In de tweede helft van vorig jaar lag de marge nog op 18,6 procent en een jaar geleden ging het om 19,5 procent. Onder de streep bleef nog 1,8 miljard euro winst over, tegen 2,3 miljard euro een jaar terug.

Het bedrijf kijkt met vertrouwen naar de tweede helft van het jaar, maar zegt zich wel te realiseren dat de wereldwijde gezondheidscrisis nog niet voorbij is. L’Oréal zet daarom onder meer sterk in op verkopen via het internet. Daar zal waarschijnlijk veel vraag naar zijn, denkt de onderneming. Ook wil L’Oréal weer nieuwe producten op de markt brengen en mensen via bijvoorbeeld acties verleiden om weer meer schoonheidsproducten te gaan kopen.