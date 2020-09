Verkopen Gamma en Karwei in 2019 stabiel, gestegen sinds corona

Klusketens Gamma en Karwei hebben vorig jaar ongeveer evenveel geld in het laatje van moederbedrijf Intergamma gebracht als een jaar eerder. Er werd in verhouding wel een stuk meer via internet verkocht. Intergamma is tevreden over de resultaten. De verkoop is gestegen sinds de uitbraak van het coronavirus, waardoor mensen meer tijd thuis doorbrachten.

De totale omzet van Intergamma stabiliseerde in vergelijking met een jaar eerder op iets meer dan 1,7 miljard euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 134 miljoen euro. Onlineopbrengsten dikten met 20 procent aan tot 145 miljoen euro. Intergamma maakte zoals gebruikelijk geen nettowinst bekend.

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben Gamma en Karwei naar eigen zeggen aan marktaandeel gewonnen. Het klantbezoek steeg fors vanwege de maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Veel mensen bleven meer thuis en kluswinkels profiteren daarvan. „De situatie rondom het coronavirus viel samen met het voorjaarsseizoen, een drukke periode waarin veel consumenten hun tuin gereedmaken voor de zomer en grote klussen zoals verven en schilderen uitvoeren”, schrijft Intergamma in een toelichting op de jaarcijfers. „Een groot deel van de vraag is opgevangen via het onlinekanaal.”

Intergamma is vanwege de economische onzekerheid voorzichtig in het doen van een voorspelling voor heel 2020. Het bedrijf laat weten dat het voor een groot deel afhankelijk zal zijn van de ontwikkeling van de economie, de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen.

Intergamma verwacht dat de coronacrisis de komende jaren een negatieve impact zal hebben op de economische situatie en daarom gaat het de komende periode gebruiken om „kosten en bedrijfsvoering te evalueren en waar nodig aan te passen”. Het schrappen van banen is niet aan orde, zegt een woordvoerster.