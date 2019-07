Verkopen elektrische auto’s ruim verdubbeld

De verkoop van nieuwe elektrische auto’s is in de eerste helft van dit jaar ruimschoots verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van de verkoopcijfers door brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG.

Er werden ruim 17.000 elektrische auto’s verkocht. Het aandeel van elektrische auto’s in de nieuwverkopen komt daarmee op 7,6 procent ten opzichte van 3,1 procent in de eerste helft van 2018.

De stijging zou vooral te danken zijn aan de introductie van een aantal nieuwe elektrische modellen in het middensegment, zoals de KIA e-Niro, Hyundai Kona en de Tesla Model 3. Van de Tesla zijn de afgelopen jaren een groot aantal zogeheten pre-orders geplaatst, waarmee mensen zichzelf op de wachtlijst konden plaatsen. Die bestellingen worden later dit jaar geleverd.

De Tesla Model 3 was met afstand de populairste elektrische auto in de eerste zes maanden van 2019 met ruim 6000 verkochte exemplaren. Dat zijn er bijna drie keer zo veel als de nummer twee de Hyundai Kona.

BOVAG en RAI Vereniging dringen er opnieuw bij het kabinet op aan om de bijtelling voor elektrische auto’s niet al in 2020 te verhogen, zoals in het klimaatakkoord is afgesproken. Ze vrezen dat de verkopen van elektrische auto’s daardoor onder druk komen te staan.