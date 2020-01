Verkopen duurste medicijn ter wereld komen op gang

De verkopen van Zolgensma, het duurste medicijn ter wereld, komen op gang. Dat maakte de Zwitserse farmaceut Novartis bekend bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

De farmaceut kijkt tevreden terug op de lancering van het medicijn tegen een zeldzame spierziekte, dat sinds mei mag worden verkocht in de Verenigde Staten. Dit middel staat te boek als het duurste medicijn ter wereld, met een prijskaartje van 2,1 miljoen dollar voor een behandeling. De omzet die hiermee werd binnengehaald, bedroeg 186 miljoen dollar (169 miljoen euro) in het vierde kwartaal. Daarmee begint het een van de aanjagers van de groei van het bedrijf te worden. Ter vergelijking: aan het reumamedicijn Cosentyx verdiende het bedrijf het meest, namelijk 965 miljoen dollar.

Zolgensma is niet onomstreden. In augustus maakte de Amerikaanse toezichthouder FDA bekend dat Novartis mogelijk heeft gesjoemeld met testgegevens rond het medicijn en dat heeft stilgehouden tot het middel was goedgekeurd. Een maand later zetten ouders van een zieke baby in Vlaanderen met succes een inzamelingsactie op. Het medicijn werd niet vergoed in België en zij konden het aankoopbedrag niet zelf opbrengen.