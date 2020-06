Verkoop Volkswagen opnieuw gekelderd in mei door coronacrisis

De wereldwijde verkoop van Volkswagen is in mei opnieuw hard gedaald door de coronacrisis. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar verkocht het Duitse autoconcern bijna 34 procent minder auto’s, na een daling met ruim 45 procent in april.

In totaal verkocht het moederbedrijf van merken als Volkswagen, Seat, Audi, Skoda en Porsche wereldwijd 609.000 voertuigen. In alle regio’s ging de verkoop fors omlaag, behalve in China waar een plus was te zien van 5,7 procent. Maar in West-Europa ging het om een daling met ruim 57 procent, in Noord-Amerika met 39 procent en in Zuid-Amerika met 69 procent.

Vooral bij dochterbedrijf Seat stond de verkoop buitengewoon zwaar onder druk, net als bij truckmerk Scania. De minst sterke verkoopdaling kwam voor rekening van sportwagenmerk Porsche.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar ligt de verkoop van Volkswagen bijna 30 procent lager dan vorig jaar.