Verkoop tweedehandsauto’s omhoog in september

De verkoop van tweedehandsauto’s is in september met bijna 11 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. In totaal werden vorige maand 108.488 occasions verkocht door Nederlandse autobedrijven, meldt brancheorganisatie BOVAG.

Over het gehele derde kwartaal kwam de verkoop van tweedehands auto’s uit op 341.118 stuks, een toename van ruim 10 procent ten opzichte van vorig jaar. De verkoop sinds begin dit jaar klom met 1,3 procent tot 968.946 tweedehands personenauto’s. De ruim 5000 bij BOVAG aangesloten autobedrijven zijn verantwoordelijk voor de helft van die verkopen.

BOVAG concludeerde eerder al dat tweedehandsauto’s door de coronacrisis aan populariteit winnen. Veel reizigers die doorgaans met het openbaar vervoer reizen, zien de auto als goed alternatief. Als gevolg van de coronamaatregelen zakten de verkopen in maart en april wel in. In juli werd een recordaantal occasions verkocht.