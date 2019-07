Verkoop tweedehands auto’s licht gekrompen

De verkoop van tweedehands auto’s is in het eerste halfjaar licht gekrompen. Volgens dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive heeft dat mogelijk te maken met de hogere brandstofprijzen en onzekerheid bij consumenten over diesels.

Autobedrijven hebben in totaal 609.413 gebruikte personenauto’s verkocht aan consumenten. Dat is dik 2 procent meer op jaarbasis. Maar de verkopen tussen consumenten onderling daalden met bijna 4 procent naar 342.808 stuks. Daarmee komt het totaal net iets lager uit dan een jaar terug.

Na jaren van sterke groei is de import van occasions dit keer afgenomen. De export van occasions groeide daarentegen sterk in de eerste helft van het jaar. Het ging zelfs om het hoogste niveau sinds recordjaar 2012. De meeste gebruikte exemplaren vinden een tweede leven in Polen. Het Noord-Afrikaanse Libië is de op een na populairste exportbestemming.