Verkoop nieuwe personenauto’s in november gestegen

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in november met bijna 5 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat melden brancheverenigingen RAI Vereniging, BOVAG en RDC op basis van de laatste cijfers.

Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar werden er in november met 33.499 voertuigen ruim 14 procent minder nieuwe personenauto’s geregistreerd. Door de coronacrisis worden dit jaar fors minder nieuwe auto’s verkocht. Tot en met november werden in Nederland 313.501 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat zijn er ruim 90.000, meer dan 22 procent, minder dan in dezelfde periode in 2019.

De brancheverenigingen rekenen erop dat dit jaar in totaal 350.000 auto’s zullen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er nog bijna 100.000 meer. Omdat de fiscale bijtelling voor zakelijke rijders met een elektrische auto vanaf 1 januari stijgt, verwachten RAI Vereniging en BOVAG dat er nog veel elektrische auto’s worden verhandeld in december.

De elektrische Volkswagen ID.3 was in november net als in oktober het type auto dat het vaakst op kenteken is gezet, met een marktaandeel van 4,5 procent. Ook de hybrides Volvo XC40, KIA Niro en Toyota Yaris werden vaak verkocht.