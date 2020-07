Verkoop nieuwe motorfietsen trekt aan na daling door corona

De verkoop van nieuwe motorfietsen is de laatste tijd aan het aantrekken na een eerdere daling door de coronacrisis. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging werd in mei en juni een inhaalslag gemaakt met de registraties van nieuwe motoren, nadat vooral in maart en april de leveringen stokten.

Over de gehele eerste helft van dit jaar zakte de verkoop van nieuwe motorfietsen in vergelijking met een jaar eerder met 2,8 procent tot 8671 stuks. Door de sluiting van fabrieken wereldwijd konden reeds bestelde motorfietsen niet geleverd worden. Nu de industrie weer is opgestart, zet het herstel in. Het populairste merk is Yamaha, gevolgd door Kawasaki en BMW. De verkoop van tweedehands motorfietsen steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 7 procent tot 28.511 stuks.

Volgens BOVAG en RAI Vereniging beschouwen veel van de 1,5 miljoen Nederlandse motorrijbewijsbezitters de motorfiets als een ideaal alternatief voor woon-werkverkeer en recreatie. Door het coronavirus mijden veel mensen het openbaar vervoer en dan is een motorfiets een goed alternatief.