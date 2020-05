‘Verkoop nieuwbouwwoningen loopt goed door’

Grote schaarste aan nieuwbouwwoningen zorgt ervoor dat de vraag ondanks de coronacrisis hoog blijft. Dat concludeert NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers op basis van de laatste verkoopcijfers.

In de eerste vier maanden van 2020 zijn in totaal 10.593 nieuwbouwwoningen verkocht, meldt de organisatie. Dat is ruim 3 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. „Door de grote schaarste aan nieuwbouwwoningen staan consumenten nog steeds in de rij voor nieuwbouwprojecten”, aldus woningmarktonderzoeker Jannes van Loon.

Verder zijn er in april iets meer verzekeringen uitgegeven voor de afbouw van nieuwbouwwoningen dan gemiddeld het geval was in de afgelopen jaren. Over het algemeen wordt het zogeheten afbouwcertificaat een tot drie maanden na verkoop van de individuele woning verstrekt. Het afbouwcertificaat zorgt ervoor dat de woning wordt afgebouwd ook als de aannemer in de tussentijd failliet is gegaan.

Daarnaast zijn er signalen dat de verkoop na april in alle regio’s ook nog goed verloopt, laat een rondgang rond projectontwikkelaars en bouwondernemers zien. Het belangrijkste knelpunt is op dit moment het vergunningsproces en het gebrek aan geschikte woningbouwlocaties.