Verkoop Marks & Spencer tijdens feestdagen valt tegen

Winkelketen Marks & Spencer (M&S) is teleurgesteld over de omzet tijdens de feestdagen in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse bedrijf verkocht minder mannenkleding en cadeau’s in zijn thuismarkt dan gehoopt, meldde M&S bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

De omzet steeg met een bescheiden 0,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Britten kochten 1,7 procent minder producten in de categorieën kleding en wonen, terwijl analisten hadden gerekend op een daling van 0,8 procent. De verkopen in de aanloop naar kerst vielen tegen.

Analisten verwachten dat M&S in het fiscale jaar 2019/2020 een operationele winst zal maken van 464 miljoen pond (545 miljoen euro). Dat zou dan het vierde jaar met een winstdaling op rij betekenen.

Op de beurs in Londen viel het bericht van M&S niet goed bij beleggers. Het aandeel kelderde donderdagochtend bijna 9 procent.