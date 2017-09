„Verkoop HEMA leidt tot sluiting winkels”

Een verkoop van winkelketen HEMA zal vrijwel zeker leiden tot een sanering van het Nederlandse winkelbestand. Dat zegt retaildeskundige Cor Molenaar. HEMA publiceert donderdag halfjaarcijfers en er wordt gespeculeerd dat dan ook een verkoop bekend wordt gemaakt.

De afgelopen jaren heeft HEMA vooral uitgebreid in het buitenland zoals Spanje en Frankrijk, ten koste van de investeringen in de Nederlandse markt. Die buitenlandse expansiedrift was volgens Molenaar vooral bedoeld om buitenlandse kopers te interesseren voor HEMA. Verder werd een drastische saneringsslag doorgevoerd „met als doel om HEMA verkoopklaar te maken”, aldus de kenner. HEMA telt in totaal bijna 700 winkels in zeven landen. Daarvan staan er ruim 530 in Nederland.

De winkelketen is al tien jaar in handen van de Britse investeerder Lion Capital, maar die zou van het warenhuisbedrijf af willen. Topman Tjeerd Jegen van HEMA hintte vorige week bij de opening van de nieuw ingerichte winkel volgens de internationale formule in Tilburg dat een verkoop heel dicht bij kan zijn. In 2010 liepen de onderhandelingen over een verkoop van HEMA nog stuk, naar verluidt over de prijs. Tot de geïnteresseerde partijen behoorde destijds supermarktconcern Ahold.

Als HEMA inderdaad in handen komt van een buitenlandse eigenaar zal die het Nederlandse winkelbestand volgens de retaildeskundige scherp tegen het licht gaan houden. HEMA heeft op de thuismarkt te maken met felle concurrentie van ketens als Action en webwinkels. Er zal daarom worden gekeken naar de winstgevendheid per winkel en naar de locatie, stelt Molenaar. Winkels die ondermaats presteren of op de minst kansrijke locaties zitten, zullen de deuren sluiten. „De nieuwe eigenaar zal afstand nemen van Nederland omdat meer potentie wordt gezien in het buitenland.”

Molenaar omschrijft het besluit van HEMA om voortaan de labels ‘jongens’ en ‘meisjes’ bij kinderkleding te vervangen door het genderneutrale ‘Kids’ als een „publiciteitsstunt”, die goed kan zijn voor de nieuwe eigenaar. „HEMA wil daarmee laten zien dat het bedrijf met de tijd meegaat.”

Overigens denkt Molenaar dat op donderdag nog geen nieuws bekend zal worden gemaakt over een verkoop, want daar is het volgens hem nog te vroeg voor. Hij denkt dat uit de cijfers zal blijken dat HEMA operationeel iets beter presteert maar dat de hoge rentelasten blijven drukken op het resultaat.