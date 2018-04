Verkoop gebruikte auto’s naar recordniveau

De verkoop van occasions is in de eerste maanden van dit jaar op recordniveau uitgekomen. In totaal wisselden in het eerste kwartaal van het jaar ruim 519.000 tweedehandsjes van eigenaar. Volgens branchevereniging BOVAG en databureau RDC betekende dit de beste start van het jaar ooit qua verkopen.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder was er sprake van een verkoopplus van 3,9 procent. Autobedrijven waren goed voor de verkoop van ruim 302.000 gebruikte personenauto’s. Dat betekent dat dealers goed zijn voor ruim 58 procent van de totale markt.

De verkoop door autobedrijven steeg ten opzichte van een jaar geleden met meer dan 5 procent, terwijl de handel tussen consumenten ruim 2 procent toenam. Door particulieren onderling werden bijna 216.000 occasions verhandeld.

Voor dit jaar lijkt de grens van twee miljoen verkochte tweedehands auto’s voor het eerst te worden doorbroken.