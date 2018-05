Verkoop elektrische auto’s in EU in de lift

De verkoop van elektrische auto’s in de Europese Unie is in het eerste kwartaal met bijna de helft gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van brancheorganisatie voor autoverkopers ACEA.

In totaal werden in de eerste drie maanden van het jaar een kleine 70.000 elektrische auto’s verkocht. In dat cijfer zitten ook hybride auto’s met een stekker. Daarnaast werden nog eens bijna 140.000 hybrides zonder stekker verkocht. Die auto’s laden hun accu op tijdens het rijden, maar verbruiken voor het grootste deel gewoon benzine.

Het aandeel van elektrische auto’s blijft met 1,7 procent laag. Een jaar eerder was dat 1,2 procent. Benzineauto’s waren goed voor 55,5 procent van de totale autoverkopen. Het aandeel van diesel slonk tot iets minder dan 38 procent.

Eerder werd al bekend dat de verkoop van elektrische auto’s in Nederland in het eerste kwartaal met bijna 125 procent is gestegen. Vooral zakelijke rijders kozen vaker voor auto’s met een accu. De toename kwam onder meer door het grotere aanbod van betaalbare elektrische auto’s.