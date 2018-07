Verkoop elektrische auto’s bezig aan opmars

De verkoop van elektrische auto’s is in de eerste helft van dit jaar fors toegenomen. Waren de nieuwverkopen van deze wagens in 2017 al bijna verdubbeld, dit record is nu alweer gebroken. Dat meldt dienstverlener in de autobranche VWE Automotive.

Vooral de komst van nieuwe aantrekkelijke modellen, zoals de nieuwe generatie van de Nissan Leaf, de Opel Ampera-e en zeer recent de Jaguar I-Pace, trekt kopers naar de dealer. Het meest verkochte model blijft evenwel de Tesla Model S. Volledig elektrische auto’s zijn tegenwoordig de enige nieuwe auto’s waarbij nog geprofiteerd kan worden van een verlaagd bijtellingspercentage.

In totaal reden er 8716 exemplaren de showrooms uit, wat neerkomt op een stijging met 142 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Dat betekent dat er tot nu toe al 8,4 procent meer elektrische auto’s zijn verkocht dan in heel vorig jaar.

Het aandeel van volledig elektrische auto’s binnen de autoverkoop als geheel bedraagt inmiddels 3,1 procent. De afzet van plug-in hybrides is door alle bijtellingsveranderingen bijna volledig ingestort. Afgelopen maanden ging het volgens VWE nog maar om 1696 exemplaren.